Sivasspor 0-2 Alanyaspor

Süper Lig ilk hafta maçında Alanyaspor deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 19:07
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Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor maçı 2-0 kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Davidson ve 90. dakikada Steven Caulker kaydetti.
 
Bu sonucun ardından Alanyaspor lige 3 puanla, Sivasspor ise puansız başladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.
14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.
 47. dakikada Ninga'nın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde  Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci  Marafona gole izin vermedi.
54. dakikada Gradel'in ara pasında Yatabare ceza sahası içinde topla  buluştu. Yatabare'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
66. dakikada Gradel'in soldan ortasında top ceza sahası içinde  Ninga'nın önünde kaldı. Ninga'nın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
82 . dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası  içinde Ninga topa sert vurdu. Salih Uçan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden  çıkardı.
90. dakikada Davidson'un sağ kanattan kullandığı kornerde, top ceza  alanı içinde Caulker'ın önünde kaldı. Caulker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin  yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

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