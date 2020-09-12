Sivasspor 0-2 Alanyaspor

Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor maçı 2-0 kazandı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Davidson ve 90. dakikada Steven Caulker kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor lige 3 puanla, Sivasspor ise puansız başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.