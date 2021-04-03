Sivasspor 0 - Trabzonspor 0

Süper Lig'in 32. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:07 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 18:12
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13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan  Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
 
17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren  Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.
 
25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan  dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert  şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan  Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
 
45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal  Vural, topu güçlükle kornere çeldi.
 
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
 
51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan  Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda  kornere çeldi.
 
58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş  kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
 
90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale  direğinin üzerinden auta gitti.
 
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
 
Stat: Yeni 4 Eylül 
 
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 89 Samassa), Uğur Çiftçi,  Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd (Dk. 78 Erdoğan  Yeşilyurt), Gradel (Dk. 89 Kone), Yatabare (Dk. 74 Kayode)
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon,  Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 74 Flavio), Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı  (Dk. 81 Baker), Ekuban
 
Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 46 Cofie, Dk. 90 5 Fajr (Demir Grup  Sivasspor), Dk. 75 Edgar, Dk. 90 5 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
 
 

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Etiketler: Sivasspor süper lig Trabzonspor
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