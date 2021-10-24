Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Özellikle 2. yarısı oldukça heyecanlı ve bir o kadar da gergin geçen maçta kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

DHA 24 Ekim 2021 Pazar - 18:04 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 18:37
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında  Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Son bölümleri gergin geçen maçın ardından Sivasspor puanını 11'e, Adana Demirspor ise 13 puana yükseltti. 
 
Karşılaşmaya Adana Demirspor başladı.
 
4'üncü dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda savunma arasında Yatabare yükseldi, kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı. 
 
7'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın pasında çaprazda topu alan Gradel, sol ayağı ile düzeltip yerden vurdu, kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen top köşeden filelerle buluştu. 1-0
 
31'inci dakikada sağ kanattan Yunus'un pasında boş pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Ali Şaşal çeldi.
 
65'inci dakikada sol kanattan Henrique ortaladı, arka direkte Kayode'nın kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı. 
 
79'uncu dakikada soldan Assambalonga'nın pasında Balotellinin şutu auta gitti. 
 
84'üncü dakikada orta alanda yaşanan pozisyonda iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlikte hakem Adana Demirspor'dan Akintola'yı kırmızı kartla oyundan attı. İki takım da sahada 10 kişi kaldı. 
 
90+5inci dakikada Assambalonga ceza alanında yerde kaldı, hakem önce devam ettirdi. Sonrasında VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Balotelli, takımına beraberliği getirdi 1-1
 
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
 
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında soyunma odasına girerken gerginlik yaşandı. 

 

 

 

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Etiketler: Sivasspor Adana Demirspor Süper Lig
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