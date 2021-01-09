Sivasspor 2 - Gaziantep FK 1

Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

09 Ocak 2021 Cumartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 16:59
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Gaziantep temsilcisinin yenilmezlik serisi son buldu
Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'a  deplasmanda 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübünün, 15 maçlık yenilmezlik serisi  sona erdi. 
 
Sezona 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlamasına rağmen devam  eden haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Gaziantep temsilcisi,  uzun bir aradan sonra bir maçtan eli boş ayrıldı.
 
Sivasspor karşısında maçın hemen başında Maxim ile öne geçmesine  rağmen skoru koruyamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan  kırmızı-siyahlılar, 15 maçlık seriyi de kaybetti. Galatasaray mağlubiyetinin  ardından çıktığı 15 lig müsabakasında yenilmeyen ve bu sürede 8 galibiyet, 7 de  beraberlik elde eden Gaziantep FK'nin, serisi Sivasspor maçıyla son buldu.
 
Bu mağlubiyetle 31 puanda kalan kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Hes  Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
 
 
4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Jefferson'ın pasında savunmanın  arkasına sarkan Maxim, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu  ağlara gönderdi. 0-1
 
8 . dakikada Fajr'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Appindangoye  kafa vurdu kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere çeldi.
 
12. dakikada Appindangoye'nin sert şutunda savunmadan dönen top, Max  Gradel'in önünde kaldı. Gradel'in şutunda kaleci Günay Güvenç, topu ayaklarıyla  uzaklaştırdı.
 
20. dakikada Fajr'in sağ kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un kafa  vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
 
25. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının içine sağ kanattan  yaptığı ortada topun gelişine Hakan Arslan sert vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin  yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
 
28. dakikada Fajr'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top üst  direğe çarparak auta gitti.
 
35. dakikada Claudemir, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci  Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi.
 
41. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Gradel'in sol kanattan  ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-1
 
47. dakikada Gradel'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde  iyi yükselen Hakan Arslan, topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden ağlara gönderdi.  2-1
 
55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defansın  uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı dışında Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı.  Erdoğan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
 
75. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un  sert vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.
 
79. dakikada Fajr ile Jefferson arasında yaşanan ikili mücadele sonucu  hakem Mustafa Öğretmenoğlu, VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu  izledi ve Jefferson'a gösterdiği sarı kartı iptal ederek Brezilyalı futbolcuyu  direkt kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderdi.
 
82. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Erdoğan Yeşilyurt,  ceza sahası içinde topun gelişine sert vurdu, kaleci Güney Güvenç gole izin  vermedi.
 
Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
 
 
Stat: Yeni 4 Eylül 
 
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil
 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa,  Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90  Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel, Kayode (Dk. 77 Kone)
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Olkowski, Kubilay  Aktaş, Güray Vural (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Maxim, Vetrih (Dk. 55 Kenan Özer),  Mirallas, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 68 Andre)
 
Goller: Dk. 4 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 ve 47 Hakan Arslan (Demir  Grup Sivasspor)
 
Kırmızı kart: Dk. 76 Jefferson (Gaziantep FK)
 
Sarı kartlar: Dk. 31 Güray Vural, Dk. 37 Günay Güvenç, Dk. 63 Kubilay  Aktaş (Gaziantep FK), Dk. 43 Hakan Arslan, Dk. 74 Robin Yalçın, Dk. 84 Uğur  Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)
 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Sivasspor Gaziantep
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