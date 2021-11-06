Sivasspor 3 puanı unuttu! 2 kırmızı...

Süper Lig'in 12.hafta maçında iki kırmızının çıktığı mücadelede Sivasspor evinde Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 15:21
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Altay: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 Gaziantep FK : 1 - GZT Giresunspor: 1 Demir Grup Sivasspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 GZT Giresunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti.
 
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
 
Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı karta oyundan ihraç edildi. Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
 
Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.
 
Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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Etiketler: sivasspor giresunspor
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