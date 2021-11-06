Sivasspor 3 puanı unuttu! 2 kırmızı...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor Giresunspor 'u konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı karta oyun dan ihraç edildi. Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.