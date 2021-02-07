Sivasspor 6 hafta sonra kazandı

Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

07 Şubat 2021 Pazar - 18:01
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Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı Ankaragücü ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
 
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 4-1'lik skorla kazandı. Sivasspor'un gollerini 11. dakikada penaltıdan Max Gradel, 48'de Olarenwaju Kayode, 69'da Erdoğan Yeşilyurt ile 86'da Yatabare kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 66'da Ahmet Oğuz kendi kalesine attı
 
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 18 puanda kalırken, son 7 haftada 6. yenilgisini aldı. Sivasspor 28 puana yükseldi ve 5 hafta sonra kazandı
 
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor, BAY geçecek

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Etiketler: sivasspor ankaragücü
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