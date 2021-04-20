Sivasspor - Beşiktaş maçında iki penaltı tepkisi! Sosyal medya yıkıldı

20 Nisan 2021 Salı - 21:10
| Son Güncelleme : 20 04 2021 - 21:19
Süper Lig'de Sivasspor
ile Beşiktaş
arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.
Sivassporlu Ertuğrul Yeşilyurt
maçın 22. dakikasında top ceza sahasına göndermek isterken, Domagoj Vida araya girmek istedi. Sivassporlu futbolcular, Vida'nın topa elle müdahale ettiğini belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus
pozisyonda penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bu pozisyon, sosyal medyada konuşulan anlardan biri oldu ve binlerce tweet paylaşıldı.
DORUKHAN YERDE KALDI AYDINUS DEVAM DEDİ
Süper Lig'de Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.