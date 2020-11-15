Sivasspor'da 5 yıl hocalık yapan Lütfü Baykuş vefat etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli sezonlarda kulübümüzde teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Baykuş ailesi olmak üzere camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Lütfü Baykuş, Sivas spor'da 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978 ve 1986-1987 sezonlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.