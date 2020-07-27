Sivasspor'dan Emre Kılınç mesajı! Galatasaray...

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bittiği için takımdan ayrılan Emre Kılınç için veda mesajı yayınladı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:36
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Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." ifadeleri kullanıldı.
 
GALATASARAY'A GİDİYOR
Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ın ilerleyen günlerde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
 

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Etiketler: Sivasspor Emre Kılınç mesaj
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