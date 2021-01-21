Sivasspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Beşiktaş, Karagümrük karşısındaki kazanırken sarı-lacivertliler zirve takibi için mutlak 3 puan istiyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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8' Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand oyuna devam edemedi. Lemos oyuna dahil oldu.Marcel Tisserand - Mauricio Lemos

2' Sivasspor gole çok yaklaştı! Erdoğan'ın uzun pasında savunmadan Tisserand'ın hatalı geri pasında Yatabare kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yatabare'nin vuruşunda kaleci Altay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta