Sivasspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

21 Ocak 2021 Perşembe - 19:01 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 19:11
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Beşiktaş, Karagümrük karşısındaki kazanırken sarı-lacivertliler zirve takibi için mutlak 3 puan istiyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand oyuna devam edemedi. Lemos oyuna dahil oldu.Marcel Tisserand - Mauricio Lemos

2' Sivasspor gole çok yaklaştı! Erdoğan'ın uzun pasında savunmadan Tisserand'ın hatalı geri pasında Yatabare kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yatabare'nin vuruşunda kaleci Altay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER:

Sivasspor: Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur; Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal; Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.
 
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

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