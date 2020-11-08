Sivasspor - Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

08 Kasım 2020 Pazar - 18:16
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkıyor.
 
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
 
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.
 
Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.
 
Galatasaray ilk 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel.

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