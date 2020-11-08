Sivasspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

SİVASSPOR - GALATASARAY

Sezona Alanyaspor yenilgisiyle başlayan Sivasspor, sonrasında BB Erzurumspor ve Kayserispor galibiyetleri elde etti ancak iç sahada istediği sonuçları Qarabağ maçına kadar alamamıştı. Qarabağ galibiyeti bu sezon iç sahada kazandıkları tek maç olarak kayıtlara geçerken, TD Rıza Çalımbay'ın kenardan oyuna dahil ettiği Olarenwaju Kayoda üst üste 3 Avrupa maçında gol atma başarısı gösterdi. Yiğidolar'da Erdoğan Yeşilyurt cezalı; Jorge Felix, Ziya Erdal ve Aaron Appindangoye sakat.

Fenerbahçe'yle golsüz berabere kalınan maçla birlikte 4 maçlık galibiyetsiz seri Galatasaraylılar'ın canını çok sıkmıştı ancak son 2 lig maçında alınan 6 puan suları biraz durulttu. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle deplasman kafilesinde yer almazken, kadroda bulunan Marcelo Saracchi ile Marcao'nun durumları maç saati netleşecek. Falcao'nun yokluğunda TD Fatih Terim'in Mbaye Diagne yerine "9 numara" olarak Ryan Babel'i başlatması bekleniyor. Son 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olan Arda Turan'ı ilk 11'de görürsek şaşırmayalım...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor bu sezon iç sahada oynadığı 3 lig maçında hiç gol atamadı, tüm maçlar "2.5 ALT" bitti.

- Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçın tamamı "3.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında da "karşılıklı goller" atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 25 gole sahne oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!%26'lık kesin sarı-kırmızılı ekibin zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyor...%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol olmasını bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma...Galatasaray galibiyet alırsa ezeli rakibi Fenerbahçe ile puanları eşitleyecek. Alanyaspor'un berabere kalması, Fenerbahçe'nin ise sahasında Konyaspor'a mağlup olması elbette Galatasaray takımının motivasyonunu arttırıp bu maçın önemini onlar açısından bir kat daha arttırdı. Ancak Galatasaray'da Falcao sakat ve forma giyemeyecek. Kolombiyalı yerine Fatih Terim'in forvette formsuz Diagne yerine Babel'e şans vermesini bekliyoruz. Marcao ile Saracchi ise kadroda yer aldı ve Terim'in bu kritik maçta yoğun tedavi ile yetiştirilen iki oyuncunun da sahada olması planlanıyor. Belhanda ise sakatlığını atlattı ve Feghouli ile birlikte Sivas deplasmanında görev alacak. Galatasaray'dan daha iyi bir futbol ve galibiyet bekliyorum açıkçası. Ancak Sivasspor'un hücumda etkili bir ekip olması, iki takımın da galibiyeti hedefleyen bir oyun anlayışı ile sahaya çıkacağı düşüncesindeyim. Ve takım savunmasında sorunları olan iki ekibin mücadelesinde karşılıklı fileler havalanır görüşündeyim.