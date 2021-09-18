Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 5. haftasında Sivaspor ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, 21. dakikada Yatabare ile 1-0 öne geçerken; Gaziantep FK, 90+2. dakikada Figueiredo ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

18 Eylül 2021 Cumartesi - 15:51
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki yıldız birden... Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 1 Caulker topa dokunmadan servetin üzerine kondu Caulker sürprizi! Kayserispor dediler Gaziantep FK çıktı

Süper Lig 'in 5. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor , Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
 
21' Sivassporlu Pedro Henrique sağ kanatta Mendyl'i şık bir çalımla geçti, sol arka direkteki Yatabare'yi gördü. Malili futbolcu da düzgün ortaya yaptığı sert kafa vuruşuyla Yiğidolar'ı, Gaziantep FK karşısında1-0 öne geçirdi. 
 
34' Gradel sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Yatabare bu kez zor pozisyonda ön direkte kafayı vurdu ancak top Djilobodji'nin müdahalesiyle az farkla kornere çıktı. 
 
36' Maçın ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Gaziantep FK'da Erol Bulut performansından memnun kalmadığı Jefferson'u oyundan alırken, Sagal'ı sahaya sürdü. 
 
37' Sivassporlu Ahmet Oğuz, Dicko'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. 
 
İlk yarı 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
 
67' Gaziantep FK'da El Messaoudi ve Mendyl oyundan çıkarken João Figueiredo ve Halil Pehlivan oyuna dahil oldu.
 
69' Sivasspor'da Gradel oyundan çıkarken, Erdoğan Yeşilyurt oyuna dahil oldu.
 
76' Gaziantep FK'da Merkel ve Dicko kenara alınırken, Doğan Erdoğan ve Kenan Özer oyuna dahil oluyor.
 
80' Sivasspor'da Hakan Arslan ile Henrique'nin yerine Azubuike ile Sefa Yılmaz oyuna girdi. 
 
82' Sivasspor kalecisi Muammer Yıldırım yavaş hareketleriyle vakit geçirmesi nedeniyle sarı kart gördü. 
 
83' Sivasspor'un golünü kaydeden Yatabere yerini Ziya Erdal'a bıraktı.
 
90+2' Gazaiantep FK beraberliği buldu. Halil İbrahim Pehlivan sol kanattan içeri ortaladı, 66'da oyuna giren Figueiredo zor pozisyonda iyi vurdu ve skoru 1-1'e getirdi.
 
90+4 Sivasspor'da Cofie sarı kart gördü.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivaspor ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Sivasspor Gazişehir Gaziantep
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Mourinho ile aynı... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Mourinho ile aynı...
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Şampiyonlar Ligi tehlikeye girdiUEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Şampiyonlar Ligi tehlikeye girdi Galatasaray - Lazio maçına damga vuran konuşma! Ortaya çıktı...Galatasaray - Lazio maçına damga vuran konuşma! Ortaya çıktı... <div> Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Bomba patlıyor</div>
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Bomba patlıyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.