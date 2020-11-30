Sivasspor - Göztepe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milli ara sonrası Fatih Karagümrük ile yenişemeyen Sivas spor, geçtiğimiz hafta arası Karabağ karşısında 3-2 kazanıp Avrupa Ligi'nde 6 puana ulaşmıştı. 14 günlük karantina süreci sona eren tecrübeli eldiven Muammer Yıldırım takımla son çalışmada yer aldı, maç kadrosunda da kendine yer bulacaktır. Büyük umutlarla transfer edilen Jorge Felix'in sakatlığı henüz geçmezken, TD Rıza Çalımbay tam 4 önemli isimden de koronavirüs nedeniyle faydalanamayacak! Sakatlık sonrası bir de koronavirüsle uğraşan Ziya Erdal ile Fayçal Fajr, Erdoağn Yeşilyurt ve Hakan Arslan gibi kadronun kritik parçaları bu hafta görev yapamayacak.

Kasımpaşa ve BB Erzurumspor beraberlikleri sonrası Ankarügücü'nü deviren Göztepe ise, kupada da Kırklarelispor'u devirip adını 5. tura yazdırmıştı. İzmir 'in sarı-kırmızılı ekibinde Alpaslan Öztürk iyileşti ve deplasman kafilesinde yer aldı. Brown Ideye, Sivas'a götürülmedi. Takımda şu ana kadar rapor edilen toplam 6 koronavirüs vakası mevcut fakat oyuncuların kim olduğu bilinmiyor. Bu nedenle Türkiye Kupası maçında forma giymeyen Obinna Nwobodo, Marko Mihojevic ve Cherif Ndiaye'nin durumları belirsizliğini koruyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

Sivasspor 'un ligdeki son 3 maçında "karşılıklı goller" izledik.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçın tamamı "beraberlik" ile sonuçlanırken, tüm maçlarda aynı zamanda "2.5 ALT" tercihi kazandırdı.

- Bundan önceki 3 sezon, Süper Lig'de oynadıkları toplam 6 maçta Göztepe sahadan 3 kez galibiyetle ayrılmasını bildi. (2 Sivasspor galibiyeti - 1 beraberlik)

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