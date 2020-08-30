Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!

Sivasspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Ağustos 2020 Pazar - 20:55 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 20:57
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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını  sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile  3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.
 
Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı  ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının  aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak  İstanbul'a gitti.
 
Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor  altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.  
 

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