Sivasspor-Konyaspor: 3-1

Süper Lig'in 34. haftasında son haftalarda çıkış yakalayan Demir Grup Sivasspor kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaştı.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelenin ilk gol 27. dakikada Sivasspor adına Yatabare'den geldi. 45+2'de penaltı kazanan Sivasspor'da Gradel vuruştan yararlanamadı. İlk yarı da bu skorla sona erdi.



Konyaspor 55. dakikada Bytyqi'nin attığı golle beraberliği sağladı. Fakat Sivasspor Kayode'nin 68. dakikada kaydettiği golle bir kez daha öne geçti. 88. dakikada bir penaltı daha kazanan Sivasspor, Robin Yalçın'la durumu 3-1 getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Sivasspor oldu.



Bu sonuçla Sivasspor puanını 47'ye yükseltirken, Konyaspor 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

45 2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

65. dakikada Guilherme'nin ceza alanına girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

68. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Hakan Arslan 'ın pasında ceza alanında topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

88. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Kayode, Diomande ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Claudemir), Boyd (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Fajr (Dk. 90 5 Kone), Gradel (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Yatabare (Dk. 66 Kayode)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 84 Daci), Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 84 Daci), Abd ülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 74 Diomande), Shengelia (Dk. 46 Sekidika), Rahmanovic (Dk. 46 Milosevic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 46 Kravets)

Goller: Dk. 27 Yatabare, Dk. 68 Kayode, Dk. 88 Robin Yalçın (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Diomande (İttifak Holding Konyaspor)