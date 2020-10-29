Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. 10 kişi kalan Sivasspor sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Sivas'ın bir şutu direkten döndü.

29 Ekim 2020 Perşembe - 22:51
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UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor, sahasında Maccabi Tel Aviv'e konuk etti. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e 5-3'lük skorla kaybeden Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.
 
Sivasspor'un golünü 55. dakikada Kayode attı. Tel Aviv'in gollerini ise 68. dakikada penaltıdan Biton ve 74. dakikada Peretz  kaydetti.
 
Sivasspor'da Samba Camara yaptırdığı penaltı sonrası 67. dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor'da Yatabare'nin şutu 71. dakikada direkte patladı. 
 
İLK 11'LER
 
Sivasspor ilk 11: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Robin, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.
 
Maccabi ilk 11: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
7' Claudemir'in sağ kanattan kulandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.
 
12' Maccabi bir anda etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Shechter'in kale alanına doğru ortaladığı topu savunma ıskaladı, oraya hareketlenen Rikan bomboş kaldı ancak o da vuruşunu yapamayınca top doğrudan auta çıktı
 
25' Ön alanda yaptığı baskıyla topu kapan Max Gradel hızla ceza alanına girdi ve yanındaki iki arkadaşına rağmen kaleyi denedi. Vuruşunda kaleciyi geçen top direğin yanından auta çıktı.
 
55' Yatabare'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Max Gradel karşı karşıya pozisyonda pasını çıkardı ve Kayode topu boş ağlara yuvarladı, temsilcimiz öne geçti
 
68' Penaltıda topun başına geçen Dan Biton, kaleci Samassa ve topu ayrı köşelere gönderdi
 
71' Faycal Fajr'ın orta alanda kazanılan serbest vuruştan içeri doldurduğu top savunmadan sekti. Kale alanı içinde Yatabare'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
 
80' Ayağa paslarla hücuma çıkan Maccabi'de Davidzada sol kanattan ortasını yaptı, yerden giden topu savunma kornere yolladı.

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