Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2

Sivasspor'un golünü 55. dakikada Kayode attı. Tel Aviv'in gollerini ise 68. dakikada penaltıdan Biton ve 74. dakikada Peretz kaydetti.

Sivasspor'da Samba Camara yaptırdığı penaltı sonrası 67. dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor'da Yatabare'nin şutu 71. dakikada direkte patladı.

İLK 11'LER

Sivasspor ilk 11: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Robin, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Claudemir'in sağ kanattan kulandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.

12' Maccabi bir anda etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Shechter'in kale alanına doğru ortaladığı topu savunma ıskaladı, oraya hareketlenen Rikan bomboş kaldı ancak o da vuruşunu yapamayınca top doğrudan auta çıktı

25' Ön alanda yaptığı baskıyla topu kapan Max Gradel hızla ceza alanına girdi ve yanındaki iki arkadaşına rağmen kaleyi denedi. Vuruşunda kaleciyi geçen top direğin yanından auta çıktı.

55' Yatabare'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Max Gradel karşı karşıya pozisyonda pasını çıkardı ve Kayode topu boş ağlara yuvarladı, temsilcimiz öne geçti

68' Penaltıda topun başına geçen Dan Biton, kaleci Samassa ve topu ayrı köşelere gönderdi

71' Faycal Fajr'ın orta alanda kazanılan serbest vuruştan içeri doldurduğu top savunmadan sekti. Kale alanı içinde Yatabare'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

80' Ayağa paslarla hücuma çıkan Maccabi'de Davidzada sol kanattan ortasını yaptı, yerden giden topu savunma kornere yolladı.