Sivasspor maçı öncesi iki sakatlık birden

Bu akşam Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo kadrodan çıkardıldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 13:11
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Trabzonspor Kulübü, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada;
 
"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
 
Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi." ifadelerine yer verildi.
 

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Etiketler: Nwakaeme Djaniny Semedo trabzonspor
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