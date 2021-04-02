Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık

Sivasspor ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'da Afobe sakatlandı.

02 Nisan 2021 Cuma - 15:11
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Trabzonspor, Sivasspor maçı öncesi Afobe'nin sakatlığını ilişkin açıklama yayınladı. Bordo mavililer, golcü futbolcunun kadrodan çıkartıldığını duyurdu.
 
İşte o açıklama;
 
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
 
Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."

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Etiketler: afobe trabzonspor
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