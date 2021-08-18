Sivasspor Mame Thiam'ı istedi

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Mame Thiam için Sivasspor kolları sıvadı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:40
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Sivasspor, transferi kapatmıştı. Ancak Fenerbahçe 'de Thiam'ın kadro dışı bırakılması Yiğidolar adına defterin yeniden açılmasına neden oldu.
 
Rıza Çalımbay'ın geçen sezon bittiğinde transferin ilk sırasına adını yazdığı Senegalli futbolcu için yönetim şartları değerlendiriyor.
 
Başakşehir ve Çaykur Rizespor 'un da takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadığı Thiam'ın takıma kazandırılması için imkanları zorlayacak olan Sivasspor , bugün resmi görüşmeleri gerçekleştirecek.
 
Bu arada Sivasspor'da sakatlık yaşayan Pedro Henrique'nin tedavisine başlandı. 

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Etiketler: thiam fenerbahçe sivasspor
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