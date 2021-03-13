Sivasspor seriyi 7 maça çıkardı

Sivasspor, ligin güçlü takımlarından Fatih Karagümrük'ü evinde 1-0 yendi.

13 Mart 2021 Cumartesi - 15:48
İLGİLİ HABERLER
Tyler Boyd'un Beşiktaş gafı tepki topladı Önce Galatasaray şimdi de Fatih Karagümrük zaferi Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu 4 gollü maçta puanlar paylaşıldı Fatih Karagümrük Alanyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
 
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Sol kanattan Uğur'un ortasında Campi'nin uzaklaştırmak istediği top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan, yakın mesafeden çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 6. kez ağları sarstı.
 
SİVASSPOR'DA YENİLMEZLİK SERİSİ
 
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 37 yaparken 7 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Fatih Karagümrük ise 41 puanda kalarak iki hafta üst üste mağlup oldu
 
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sivasspor karagümrük
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Bunun adı operasyon! Fenerbahçe'den 7 transfer birden! Listede öyle isimler var ki Bunun adı operasyon! Fenerbahçe'den 7 transfer birden! Listede öyle isimler var ki
Dün akşam ortaya çıktı! Vedat Muriç sezon sonunda Fenerbahçe'de!Dün akşam ortaya çıktı! Vedat Muriç sezon sonunda Fenerbahçe'de! Galatasaray Belhanda'nın yerini Hakan Çalhanoğlu ile dolduracak!Galatasaray Belhanda'nın yerini Hakan Çalhanoğlu ile dolduracak! Kayserispor - Galatasaray öncesi flaş gelişme! Fatih Terim neşteri vurduKayserispor - Galatasaray öncesi flaş gelişme! Fatih Terim neşteri vurdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.