Sivasspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:07
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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. 7 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. 
 
 
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
 
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare
 
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban
 
 

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Etiketler: Sivasspor süper lig Trabzonspor
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