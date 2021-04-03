Sivasspor - Trabzonspor

03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:07
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor
'a ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karadeniz
ekibi, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. 7 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban