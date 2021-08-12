Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile karşılaşan Sivasspor; uzatmalarda bulduğu golle üst tura yükseldi. Sivasspor'a turu getiren golü 109'uncu dakikada Jorge Felix kaydetti.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 23:35
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu Feghouli ve transfer itirafı! Trabzonspor, Norveç'te turladı! Rakip Roma Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golle turladı! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süreyi 1-0 mağlup kapatan kırmızı-beyazlılar, uzatma anlarında bulduğu golle play-off turuna çıktı.
 
Mücadelede ilk golü 78'inci dakikada Giorgi Pantsulaia kaydetti. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 sona erince uzatma devrelerine geçildi. Sivasspor; 109'uncu dakikada Jorge Felix'in attığı gol sonrası üst tura yükseldi.
 
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.
 
SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ: 1-1
 
GOLLER: 78' Giorgi Pantsulaia (Dinamo Batumi), 109' Felix (Sivasspor)
 
İLK 11'LER
 
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James.
 
Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea - Villarreal maçına damga vuran olay! Uzatmaların bitimine 1 dakika kala... UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea - Villarreal maçına damga vuran olay! Uzatmaların bitimine 1 dakika kala...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine flaş talep! 3 yıldızın satışına onay verdi...Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine flaş talep! 3 yıldızın satışına onay verdi... PSG'de Lionel Messi transferi kriz çıkardı! Süper yıldız takımdan ayrılmak istiyor...PSG'de Lionel Messi transferi kriz çıkardı! Süper yıldız takımdan ayrılmak istiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim duyurmuştu! Victor Nelsson'dan sonra bir transfer daha...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim duyurmuştu! Victor Nelsson'dan sonra bir transfer daha...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.