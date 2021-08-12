12 Ağustos 2021 Perşembe - 23:35
Sivasspor, UEFA Avrupa
Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süreyi 1-0 mağlup kapatan kırmızı-beyazlılar, uzatma anlarında bulduğu golle play-off turuna çıktı.
Mücadelede ilk golü 78'inci dakikada Giorgi Pantsulaia kaydetti. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 sona erince uzatma devrelerine geçildi. Sivasspor
; 109'uncu dakikada Jorge Felix'in attığı gol sonrası üst tura yükseldi.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Danimarka
temsilcisi Kopenhag oldu.
SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ: 1-1
GOLLER: 78' Giorgi Pantsulaia (Dinamo Batumi), 109' Felix (Sivasspor)
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay
, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan
, Sefa Yılmaz, Kayode, James.
Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion