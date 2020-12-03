Sivasspor - Villarreal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve 5 maçtır galibiyete hasret olan Sivasspor , Villarreal ile yapacağı kritik UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi koronavirüs test sonuçları ile sarsıldı! TD Rıza Çalımbay'ın da içinde bulunduğu 2 teknik personel ve 2 ismi açıklanmayan futbolcu ile birlikte toplam 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Takımda daha önce karantinada olan Uğur Çiftçi, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlıkları bulunan Marcelo Goiano ve Jorge Felix bulunuyordu. Bu 5 ismin yanına 2 kişi daha eklendi ve toplam eksik oyuncu sayısı 7'ye yükseldi! Üstüne üstlük, Rıza Çalımbay da yedek kulübesindeki yerini alamayacak... Maccabi Tel Aviv 'in olası Karabağ galibiyetinde, Sivasspor eğer Villarreal karşısında en az 1 puan alamazsa, Avrupa macerasına nokta koyabilir.

İspanya La Liga'da 8 maçtır kaybetmeyen ve 3. sırada yer alan Villarreal ise, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda da 4 maçta 10 puan topladı ve zirvede yer alıyor. Sol bek Alberto Moreno, sol açık Moi Gomez ve tecrübeli forvet Carlos Bacca sakat. Son 3 resmi maçı pas geçen Paco Alcacer de deplasman kafilesinde yer almadı. TD Unai Emery'nin elinde, hücum merkezinde kullanılmak üzere sadece Gerrard Moreno kaldı. Moreno son 3 lig maçının tamamında tabela yaptı fakat Avrupa Ligi'nde henüz golü yok. Sağ kanatta sol ayağıyla tehlikeli işler yapan Samu Chukwueze ile "Japon Messi" Takefusa Kubo'ya dikkat!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor son 9 resmi maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Villarreal'in son 4 resmi maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Villarreal, Avrupa kupalarında Türk takımlarına konuk olduğu 3 maçı da kaybetmedi. (1 galibiyet - 2 beraberlik)

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