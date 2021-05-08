Sky Sport yazdı! Neil Taylor Başakşehir'de

Başakşehir 32 yaşındaki sol bek Neil Taylor ile anlaşmak üzere...

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 7:59
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Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan ve şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenirken kümede kalmak için savaşan Başakşehir için İngiltere'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Sky Sports, Başakşehir'in Aston Villa ile sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki sol bek Neil Taylor'ın peşinde olduğunu yazdı.
 
Aston Villa'nın oyuncunun geleceğiyle görüşmek için sezon sonunu beklediği ve Başakşehir'in tecrübeli oyuncuyla ilk teması gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Taylor'u takip eden takımlar arasında Trabzonspor'un da olduğu ancak Başakşehir'in daha ciddi göründüğü kaydedildi. Öte yandan oyuncunun peşinde Katar ve Suudi Arabistan'dan takımlar olduğu da vurgulandı.
 
Bu sezon fazla şans bulamayan Neil Taylor, 4 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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Etiketler: Neil Taylor başakşehir
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