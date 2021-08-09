Slaven Bilic: Min-jae Kim 3'lü de rahatlıkla oynar

Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-jae Kim'i iyi tanıyan isimlerden biri olan Slaven Bilic, Güney Koreli stoperi övdü.

İşte Hırvat hocanın Kim’le ilgili yaptığı açıklamalar: “Kim, son derece iyi bir futbolcu. Ne yazık ki o da dahil, bu sezon yabancı oyuncularımızı kaybediyoruz. Bakambu da gidiyor. Finansal anlamda geçmişteki gibi iyi bir durumumuz yok ve Çin’deki bütçe kısıtlaması, bu kayıplara neden oldu.”

‘3’lüde de rahatlıkla oynar’