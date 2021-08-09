Slaven Bilic: Min-jae Kim 3'lü de rahatlıkla oynar

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-jae Kim hakkında yorumda bulunan Bilic, "3’lü ya da 4’lü defans sisteminde rahatlıkla oynar" ifadelerini kullandı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:23
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-jae Kim'i iyi tanıyan isimlerden biri olan Slaven Bilic, Güney Koreli stoperi övdü.
 
İşte Hırvat hocanın Kim’le ilgili yaptığı açıklamalar: “Kim, son derece iyi bir futbolcu. Ne yazık ki o da dahil, bu sezon yabancı oyuncularımızı kaybediyoruz. Bakambu da gidiyor. Finansal anlamda geçmişteki gibi iyi bir durumumuz yok ve Çin’deki bütçe kısıtlaması, bu kayıplara neden oldu.”
 
‘3’lüde de rahatlıkla oynar’
 
Kim’i takımda tutmak istedik ama sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyordu. Gitmek istediği için onu durdurmak çok zordu. Fizik olarak çok güçlü ve hızlı. 1.90 cm boyunda, topla da iyi işler yapıyor. Henüz 24 yaşında, öğrenmeye devam ediyor ve potansiyeli çok fazla. Böyle devam etmesi halinde üst düzey bir oyuncu olacağından eminim. Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu transfer etti. 3’lü ya da 4’lü defans sisteminde rahatlıkla oynar. Çünkü modern futbola çok uygun ve tam da arayacağınız tarzda bir savunmacı.”

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Etiketler: Min-jae Kim bilic fenerbahçe
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