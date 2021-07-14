Slavia Prag'ın istediği para şok etti!

Stanciu transferi için bastıran Galatasaray'a Slavia Prag yönetiminden 6,5 milyon euro'luk fatura çıktı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:56
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Galatasaray, orta saha için Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu ile anlaşmaya varmıştı. Galatasaray oyuncu ile imza aşamasına gelirken, Çekya ekibi yine pürüz çıkardı. Aslan'ın, Prag ile maliyet konusunda bir türlü orta yol bulamadığı öğrenildi.
 
Slavia Prag Başkanı Tvrdik, Galatasaray ile yaptıkları Stanciu görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Tvrdik, "Oyuncularımız için teklif vermek her kulübün hakkıdır. Ancak, teklifi kabul etmemiz için hem Slavia hem de oyuncu için ilginç bir teklif olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı." sözlerini kullandı
 
Slavia Prag Başkanı, "Stanciu'yu satın almak isteyen kulüpler, önce bizimle anlaşmak zorundadır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
 
SLAVIA PRAG 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ
 
Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon Euro olarak belirlerken, Cimbom rakamı aşağıya çekmeye çalışmıştı. Galatasaray'ın hedefi, transferi 4 milyon Euro bitirmekti.
 
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

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Etiketler: stanciu galatasaray
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