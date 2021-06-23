Slovakya 0 - 5 İspanya

Slovakya ile İspanya, EURO 2020'de E Grubu'ndaki 3. maçlarında karşı karşıya geldi. Sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan İspanya, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 21:23
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EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Slovakya ile karşıya geldi.
 
Sevilla'da La Cartuja'da oynanan maçta İspanya farka koştu ve sahadan 5-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
 
İspanya'ya farklı galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada Dubravka (k.k), 45+3'te Laporte, 56'da Sarabia, 67'de Ferran Torres ve 71. dakikada Juraj Kucka (k.k) kaydetti.
 
İlk iki maçından beraberlikle ayrılan İspanya, 3. maçında turnuvanın en farklı galibiyetini elde etti.
 
Bu sonuçla puanını 5'e yükselten İspanya, bir üst tura yükselmeyi başardı. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

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