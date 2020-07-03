Sneijder için ayaklandılar! Robben'den sonra...

Teknik direktör olup Galatasaray’ın başına geçmeyi istediğini açıklayan Wesley Sneijder için Utrecht taraftarı gösteri düzenledi, futbola dönmesini ve takımın formasını giymesini istedi.

03 Temmuz 2020 Cuma - 11:49
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Futboldan emekliliğini açıklayan Wesley Sneijder ile ilgili ülkesinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya başladı. Arjen Robben’in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra futbola geri dönmesinin ardından, memleketi Utrecht taraftarları da Sneijder’in futbola dönmesi için ayaklandı.
 
‘1 yıl daha’ pankartı ve meşaleler
 
Yıldız futbolcu için yürüyüş yapıldı, meşaleler yakıldı, ‘1 yıl daha’ yazılı pankart taşıdı, Utrecht forması giymesi istendi. Taraftarlar ayrıca yıldız futbolcuya ömür boyu Utrecht taraftarı olacağına yönelik sözleşme imzalattı. Ancak bunun futbolcu sözleşmesine dönmesini temenni etti.
 
 

Teknik direktör olup Galatasaray’ın başına geçmeyi istediğini açıklayan Wesley Sneijder için Utrecht taraftarı gösteri düzenledi, futbola dönmesini ve takımın formasını giymesini istedi.

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