ŞOK! Bakasetas isyanı 'Bedavaya bıraktık'

Önce Alanyaspor ardından Trabzonspor'da oynadığı futbolla alkış toplayan Bakasetas için AEK taraftarları isyan etti.

20 Eylül 2021 Pazartesi - 7:49
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Kasımpaşa karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla bu sezon çıktığı hiçbir lig maçını boş geçmedi, tümünde skor katkısı yaptı. Ligde 5 maçta 3 gol-2 asiste ulaşan oyuncu, Avrupa Konferans Ligi’nde de 3 gol pası verdi, iki kulvarda çıktığı toplam 9 maçta 3 gol-5 asist ile 8 gole direkt etki etti.
 
Alanyaspor’dan ara transferde geldiği Trabzon’da geçen sezonun ikinci yarısında 6 gol-2 asist kaydeden Bakasetas, bordo-mavili formayla bir yılı dolmadan toplamda 9 gol-7 asiste ulaştı. Yıldız oyuncu bu sezon Yunanistan Milli Takımı ile de 3 maça çıktı, bu maçların tümünde de skora katkı yaptı. İsveç’e gol atan oyuncu, İsviçre ve Kosova maçlarında gol pası verirken 3 maçta 1 gol-2 asistle oynadı.
 
AEK’dan 2019’da Alanyaspor’a sadece 500 bin euro bonservisle gelen Bakasetas’ın performansı Yunan ekibinde üzüntüye de neden oluyor. Hem Trabzonspor hem de Yunanistan Milli Takımı’nda harikalar yaratan oyuncunun neredeyse bedavaya bırakıldığı eleştirileri AEK’lı taraftarlarca dillendiriliyor. Bu arada Kasımpaşa maçının ardından Yunan basınında “Bakasetas enfes bir golle Trabzonspor’a galibiyeti getirdi” yorumları yapıldı. (Skorer)

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Etiketler: bakasetas trabzonspor
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