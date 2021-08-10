Şok! Bitti denilen transfer yattı

Karagümrük, Al Ahli'nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki Ndao'yu Türkiye'ye çağırdı.

Spor 'un haberine göre; Al Ahli'nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor

Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikta 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada golcü yıldızın geri dönmesine sevindiği ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.