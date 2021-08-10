Şok! Bitti denilen transfer yattı

Al Ahli ile anlaşmasına rağmen transferde son pürüzleri gideremeyen Fatih Karagümrük yıldız oyuncusu Ndao'yu geri çağırdı.

10 Ağustos 2021 Salı - 7:38
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Karagümrük, Al Ahli'nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki Ndao'yu Türkiye'ye çağırdı.
 
A Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor
 
Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikta 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada golcü yıldızın geri dönmesine sevindiği ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.

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Etiketler: ndao fatih karagümrük al ahli
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