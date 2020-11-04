Şok gelişme! İptal oldu

Antalyaspor yönetimi tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile anlaşamadı.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 15:24
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Tamer Tuna ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Abdullah Avcı ile anlaşamadı.
 
Bir süredir bizzat başkan Ali Şafak Öztürk'ün yürüttüğü operasyonda teknik direktör Abdullah Avcı ile masaya oturan ve sözleşme süresi ve şartlarını görüşen Antalyaspor Yönetimi, Avcı ile anlaşmaya varamadı ve görüşmeler tamamen kapatıldı.
 
Abdullah Avcı ile anlaşılamamasının ardından listesindeki diğer teknik direktör ile görüşmelere başlayan Antalyaspor, kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklayacak.
 
 

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Etiketler: abdullah avcı antalyaspor
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