Şok gelişme! İptal oldu

Tamer Tuna ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor , Abdullah Avcı ile anlaşamadı.

Bir süredir bizzat başkan Ali Şafak Öztürk'ün yürüttüğü operasyonda teknik direktör Abdullah Avcı ile masaya oturan ve sözleşme süresi ve şartlarını görüşen Antalyaspor Yönetimi, Avcı ile anlaşmaya varamadı ve görüşmeler tamamen kapatıldı.

Abdullah Avcı ile anlaşılamamasının ardından listesindeki diğer teknik direktör ile görüşmelere başlayan Antalyaspor, kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklayacak.