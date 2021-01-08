Sokratis değil Simon Deli sürprizi

Fenerbahçe'nin Club Brugge forması giyen Simon Deli ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

08 Ocak 2021 Cuma - 11:59
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Fenerbahçe'nin stoper için tek adayı Sokratis değil. Çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Fildişi Sahilli stoper Simon Deli'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
 
Belçika temsilcisi Club Brugge'nin, eski oyuncusu Stafano Denswil'i Bologna'dan geri getireceği, bu transfer sonrası Deli'nin ayrılmasına onay verileceği belirtildi.
 
Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Club Brugge, geçen sezon Deli için Slavia Prag'a 2.5 milyon Euro ödemişti.
 

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Etiketler: simon deli Club Brugge
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