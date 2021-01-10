Sokratis'te mutlu son

Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, Arsenal 'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi. Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

BELÇİKA'DAN SİMON DELİ İDDİASI

Öte yandan Foot News, sarı-lacivertlilerin Simon Deli için Club Brugge'e teklif götürdüğünü yazdı. Haberde Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in, "Hem kulüp hem de kendisi için faydalı olacaksa Simon'un ayrılması mümkün" sözlerine yer verildi. 2019 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro'ya Slavia Prag'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brugge'ün değişmez isimlerinden olmuş ancak savunmaya Stefano Denswil'in gelişi sonrası gözden düşmüştü. (Sabah)