Sol stoper yoktu bulundu!

Fenerbahçe, Juan Jesus ile prensipte anlaşmaya vardı.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 7:47
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Sarı- Lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde de gündeme gelen Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için temaslarda bulunmuştu. Takvim'in haberine göre, 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için Roma bonservis talep etmemeyi kabul etti. Bu arada stoper adayları için de temaslar devam ediyor. Erol Bulut, Jesus için onay vermesi durumunda ocak ayında imzalar atılacak. Erol Bulut'un stoper adaylarını değerlendirmeye devam ettiği ve yönetime birkaç gün içinde kararını bildireceği öğrenildi.
 
Juan Jesus'un da Fenerbahçe'nin maddi şartlarını kabul etmeye yakın olduğu ifede edildi..
 

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Etiketler: juan jesus fenerbahçe
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