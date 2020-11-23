Son 15 yılda böyle bir istatistik yakalanmadı

Uzun süredir deplasman fobisi yaşayan Fenerbahçe, bu sezon 5 dış saha maçından 13 puan topladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi - 9:22
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Dış sahadaki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan sarı lacivertli takım, 2005-06 sezonundan beri en iyi performansını sergiledi.
 
Süper Lig’de uzun yıllardır deplasman fobisi yaşayan Fenerbahçe, bu sezon tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sarı lacivertli takım, geride kalan 9 haftada topladığı 20 puanın 13’ünü 5 deplasman maçında alırken, kendi sahasındaki 4 karşılaşmadan 7 puan çıkarabildi. Deplasmanda sadece Galatasaray ile berabere kalıp 2 puan kaybeden Kanarya, Kadıköy’de ise Atakaş Hatayspor (0-0) ve İttifak Holding Konyaspor (0-2) karşılaşmalarında 5 puan bıraktı.
 
EN ÇOK PUAN VE GOL
 
Bu sezon dış sahalarda en çok puan toplayan (13) ve en çok gol atan (12) takım olan Fenerbahçe, ligde 15 yıl sonra deplasmandaki en iyi başlangıcına imza attı. Ligde son olarak 2005-2006 sezonunda Christoph Daum yönetiminde ilk 5 dış saha maçında 13 puan toplayan sarı lacivertliler, 15 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti. Deplasmanlarda bu sezon şimdiden 4 galibiyet elde eden Fenerbahçe, geçen sezonun tamamında bu sayıya ulaşabilmişti.
 

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