Son 6 maçta 1 galibiyet aldılar maaşı kaptılar

Beşiktaş'ta yönetim futbolcu maaşlarını ödedi ve borçsuzluk kağıdı alındı.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 12:43
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Beşiktaş'ta uzun süredir huzursuzluğa yol açan, hatta teknik heyetin kötü sonuçların sebebi olarak gösterdiği futbolculara olan borçlar ödendi.
 
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi girişimiyle çektiği kredi ile geçmişe dönük bütün alacakları kapattı. Oyuncuların yaklaşık dört aydır bekledikleri ödemelerin yapılması Ümraniye'de büyük sevinçle karşılandı.
 
İdmanda futbolcuların oldukça moralli oldukları öğrenildi. Ayrıca siyah-beyazlı kulüp, futbolcuların tamamına borçsuzluk kağıdını da imzalattı. Yapılan ödemeler en az futbolcular kadar Sergen Yalçın'ı da mutlu etti.
 
Bir süredir çalışmalarını tesislerdeki ofisinden sürdüren Başkan Çebi, dün yapılan ödemelerin ardından teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Siyah-beyazlıların patronunun, özellikle pandemi döneminde dünyadaki her şirket gibi büyük zorluk çektiklerini belirterek "Yaşanan gecikme için sizden özür diliyorum. Ama size ilk gün söylemiştim. Biz yalan söylemeyiz. Söz verip arkasında durmamazlık etmeyiz" dediği öğrenildi.
 
(Türkiye)
 

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Etiketler: beşiktaş futbolcu maaşları ahmet nur çebi
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