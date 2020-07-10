Son dakika Başakşehir'in rakibi belli oldu

10 Temmuz 2020 Cuma - 14:12
| Son Güncelleme : 10 07 2020 - 14:46
Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa
Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya
'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.
Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi başladı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel
Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma maçının galibi Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag maçını galibiyle karşılaşacak.
Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen maçının galibi Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel maçının galibiyetle karşılaşacak.
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA
Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi, saat 14.00’te başladı. Organizasyon beIN SPORTS Haber
ve beIN SPORTS 1 kanallarından naklen yayınlanıyor.
Başakşehir nasıl tur atlar?
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka
temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul
ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
SON 16 TURU
5-6 AĞUSTOS
Kopenhag-Başakşehir (0-1)
Wolves-Olympiakos (1-1)
Bayer Leverkusen-G.Rangers (3-1)
Shatar Donetsk-Wolfsburg (2-1)
Basel-E.Frankfurt (3-0)
Manchester United United-LASK (5-0)
*Getafe-Inter
*Roma-Sevilla
Not: Yanında (*) bulunan eşleşmelerin maçları salgın sebebiyle oynamamadı. Bu eşleşmeler tek maç üzerinden, Almanya’da yapılacak.
ÇEYREK FİNALLER
10-11 AĞUSTOS
YARI FİNALLER
16-17 AĞUSTOS
FİNAL
21 AĞUSTOS