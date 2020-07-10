Son dakika Başakşehir'in rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Son 16 turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını deplasmanda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir’in muhtemel rakipleri arasında güçlü ekipler bulunuyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, ev sahiplerinin sahasında 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

10 Temmuz 2020 Cuma - 14:12 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 14:46
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Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.
 
Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi başladı.
 
 
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
 
 
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel
 
Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag
 
Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen
 
Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma
 
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
 
Olympiakos - Wolverhampton / Sevilla - Roma maçının galibi Lask LINZ - Manchester United / Başakşehir - Kopenhag maçını galibiyle karşılaşacak.
 
Inter - Getafe / Rangers - Bayer Leverkusen maçının galibi Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / E. Frankfurt Basel maçının galibiyetle karşılaşacak.
 
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
 
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi, saat 14.00’te başladı. Organizasyon beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 kanallarından naklen yayınlanıyor.
 
Başakşehir nasıl tur atlar?
 
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
 
 
 
SON 16 TURU
 
5-6 AĞUSTOS
 
Kopenhag-Başakşehir (0-1)
 
Wolves-Olympiakos (1-1)
 
Bayer Leverkusen-G.Rangers (3-1)
 
Shatar Donetsk-Wolfsburg (2-1)
 
Basel-E.Frankfurt (3-0)
 
Manchester United United-LASK (5-0)
 
*Getafe-Inter
 
*Roma-Sevilla
 
Not: Yanında (*) bulunan eşleşmelerin maçları salgın sebebiyle oynamamadı. Bu eşleşmeler tek maç üzerinden, Almanya’da yapılacak.
 
ÇEYREK FİNALLER
 
10-11 AĞUSTOS
 
YARI FİNALLER
 
16-17 AĞUSTOS
 
FİNAL
 
21 AĞUSTOS

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