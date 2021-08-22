SON DAKİKA! Falcao'nun eşi sosyal medyadan resmen duyurdu!

Galatasaray yönetiminin 'kendine kulüp bul' dediği Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medya paylaşımı sarı kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.

22 Ağustos 2021 Pazar - 13:44
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Galatasaray'da yüksek maaşı ve yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.
 
'BU HAFTA GİDİYORUZ'
 
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medyadan yaptığı "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" paylaşımı dikkat çekti.
 
Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bu paylaşımı Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.
 
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
 
Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı. Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

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Etiketler: falcao galatasaray Lorelei Taron
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