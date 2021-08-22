SON DAKİKA! Falcao'nun eşi sosyal medyadan resmen duyurdu!

Galatasaray'da yüksek maaşı ve yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

'BU HAFTA GİDİYORUZ'

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medyadan yaptığı "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" paylaşımı dikkat çekti.

Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bu paylaşımı Falcao'nun Galatasaray 'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.

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