SON DAKİKA! Mesut Özil anlaşmaya vardı

16 Ocak 2021 Cumartesi - 13:36
Fenerbahçe'de büyük bir merakla beklenen Mesut Özil transferinde mutlu sona yaklaşıldı. The Athletic'ten David Ornstein'ın özel haberinde, Arsenal
'in Mesut Özil'le sözleşme fesihi ve alacakları konusunda anlaştığı aktarıldı. 8 milyon euroluk alacaklarını almaları konusunda anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu yazıldı.
32 yaşındaki yıldızın Arsenal ile sözleşmesini fesih çalışmalarına başladığı vurgulandı. Özil'in kulüpte işlemleri tamamladığı kaydedildi.
Dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye artık çok yakın olduğu bildirildi. Serbest oyuncu statüsünde sarı-lacivertlilere katılacağı dile getirildi.