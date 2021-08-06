SON DAKİKA! Sead Kolosinac adım adım Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe Arsenal ile yol ayrımına gelen yıldız sol bek Sead Kolosinac ile anlaşmak üzere.

06 Ağustos 2021 Cuma - 12:11
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Fenerbahçe, Caner Erkin ile yolları ayırma kararı almasının ardından sol bek bölgesini dünyaca ünlü bir futbolcuyla doldurmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac'ı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kolasinac için resmi girişim yapan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle görüştü.
 
MESUT ÖZİL'DEN OLUMLU REFERANS
 
Kolasinac'ın son durumunu Mesut Özil'e soran Fenerbahçe yönetimi, Alman asıllı Türk futbolcudan yakın arkadaşı ile ilgili olumlu referans aldı. Mesut Özil'in de Kolasinac ile Fenerbahçe için telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

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Etiketler: kolosinac fenerbahçe
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