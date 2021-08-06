SON DAKİKA! Sead Kolosinac adım adım Fenerbahçe'ye...

MESUT ÖZİL'DEN OLUMLU REFERANS

Kolasinac'ın son durumunu Mesut Özil'e soran Fenerbahçe yönetimi, Alman asıllı Türk futbolcudan yakın arkadaşı ile ilgili olumlu referans aldı. Mesut Özil'in de Kolasinac ile Fenerbahçe için telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.