Son Dakika! Talisca gelişmesi Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca ile yollarını ayırma kararı aldı.

14 Ocak 2021 Perşembe - 12:39
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Üç yıldır Çin Süper Ligi’nde top koşturan Anderson Talisca en etkisiz performansını geride kalan sezonda sergiledi, takımı da şampiyonluğu Jiangsu Suning’e kaptırdı. Ligde 17 maçta forma giyen ve sadece 6 gol atabilen Brezilyalı futbolcuyu kulübü de artık gözden çıkardı, yolların ayrılmasının yakın olduğu duyuruldu.
 
Sezonun sona ermesiyle Çin’den ayrılarak ülkesine giden ve şu sıralar yeni sezon öncesi burada bulunan yıldız futbolcunun Brezilya’dan muhtemelen dönmeyeceği belirtildi. Çin’de futbolcular için getirilen yeni sınırlandırılmış ücret sisteminin de, yıldız oyuncuların takımlarından ayrılmasının önünü açtığına da dikkat çekildi.
 
Guangzhou Evergrande’nin, Talisca ve Paulinho’nun ayrılmaları durumunda yıldız transferi yapmayacakları, bu isimlerin yerlerini genç ve sonradan Çin vatandaşlığı almış yabancı oyuncularla dolduracağı belirtildi.
 
2016-18 dönemi arasında Beşiktaş’ta başarıyla forma giyen Brezilyalı futbolcu, son haftalarda sosyal medya üzerinden siyah-beyazlıları heyecanlandıran hareketlerde bulunmuştu.
 
Beşiktaş’a dönüşü her zaman için sıcak bir konu olarak kalmaya devam eden Talisca, Kartal’da oynadığı 80 maçta 37 gol atarken, 14 de asist yapmıştı.
 

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Etiketler: Guangzhou Evergrande talisca beşiktaş
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