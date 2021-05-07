Son günde Abdürrahim Albayrak sürpriz

Mevcut yönetimde İkinci Başkan olan Abdürrahim Albayrak'ın başkanlık için harekete geçtiği anlaşıldı.

07 Mayıs 2021 Cuma - 9:34
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Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Galatasaray'da mevcut Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkan olan Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geliyor. Camia içinde Albayrak'ın liste hazırladığı ve adaylığını açıklayabileceği konuşuluyor.
 
MUSTAFA CENGİZ ADAY OLMAYACAK!
 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu şartlarda aday olmayacağını açıkladı. Cengiz açıklamasında "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.
 
EVRAK TESLİMİ İÇİN SON GÜN!
 
Abdurrahim Albayrak da yarın sürpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklayabilir. Evrak teslimi için son saat 18:00. Burak Elmas yarın 12:00'de evraklarını teslim edecek.

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Etiketler: abdürrahim albayrak galatasaray
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