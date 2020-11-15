Son halini görenler şok oldu! Melo...

37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Palmeiras'ın Vasco De Gama karşısında oynadığı mücadelede ayağı kırılarak maçı yarıda bırakmıştı.

Palmeiras'la bir yıllık daha kontratı bulunan ve sahalara geri dönüş için en erken "Mart 2021" tarihinin öngörüldüğü Felipe Melo için futbol hayatı sona ermiş olabilir.