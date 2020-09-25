Son şampiyon Başakşehir, çok kötü başladı: 6-0...

Geçen sezon ligi zirvede bitirerek tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir, yeni sezonda çıktığı 3 maçta gol atamazken, puanla da tanışamadı. Turuncu lacivertliler, ligde çıktığı üç maçta kalesinde toplam 6 gol gördü.

25 Eylül 2020 Cuma - 23:15
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Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan son şampiyon Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve yeni sezonda henüz puanla tanışamadı.
 
Ligin ilk haftasında Hatayspor'a 2-0, ikinci haftada Galatasaray'a 2-0, son olarak da bu hafta Karagümrük'e 2-0 kaybeden Başakşehir, ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.
 
Öte yandan, Başakşehir'i 2-0 mağlup eden ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Haziran 1962'den bu yana ilk kez bir İstanbul takımına karşı Süper Lig maçı kazandı.
 
Turuncu lacivertliler, eksi 6 averajla ligin son sırasında yer alıyor. Karagümrük ise maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
 

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