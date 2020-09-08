Son şampiyon Başakşehir, Rafael'in transferini açıkladı!

Turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA 08 Eylül 2020 Salı - 18:19 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 18:31
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir,  Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti. 
 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan  ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1  yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
 
Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı  formayı giyeceği aktarıldı.
 
Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve  Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.
 

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