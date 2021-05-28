Sonunda Fode Koita bombası patladı

Bruno Peres ve Gervinho bombasını patlatan Trabzonspor'da sıra Fode Koita'ya geldi.

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:23
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Gervinho ve Peres'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Bordo-Mavililer'de sıra Fode Koita'ya geldi.
 
Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere. Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için 31 Mayıs'ı bekliyor.
 
Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.
 
Ailesiyle tatilde
 
Şu anda ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren Koita, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 3. yabancı oyuncu olacak.

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Etiketler: koita trabzonspor
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