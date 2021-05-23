Sörloth, Cornelius dediler Yuri Alberto çıktı!

Trabzonspor, Brezilya takımlarından Internacional forması giyen genç forvet Yuri Alberto'nun peşine düştü.

23 Mayıs 2021 Pazar - 12:01
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Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen Bordo-Mavililer'in, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi. Eski oyuncusu Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren ve Parma'dan da Andreas Cornelius ile temaslarına devam eden Karadeniz ekibinin, Brezilya pazarına da açıldığı ifade edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS
 
Trabzonspor'un, Brezilya Serie A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Etiketler: Yuri Alberto trabzonspor
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