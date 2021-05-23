Sörloth, Cornelius dediler Yuri Alberto çıktı!



20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS



Trabzonspor'un, Brezilya Serie A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.