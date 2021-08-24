Sörloth elden kaçınca gözler Vedat Muriç'e çevrildi

Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Fenerbahçe, Vedat Muriç için girişimlere başladı.

24 Ağustos 2021 Salı - 14:37
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Alexander Sörloth'un Real Sociedad ile anlaşmasının ardından forvet transferi için odak noktasını değiştirdi ve bir kez daha Vedat Muriqi'ye rotasını kırdı. Vedat Muriqi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, Lazio'nun transfer hamlelerini bekliyor.
 
Hücum bölgesine Pedro ve Toma Basic'i alan Lazio'da Felipe Caicedo, Genoa ile anlaştı; Joaquin Correa da Inter'e transfer olmak üzere... Caicedo ve Correa transferlerinden 40 milyon euroya yakın bonservis geliri elde edecek olan Lazio'nun elinde forvet bölgesinde Vedat Muriqi ve Ciro Immobile kalacak.
 
Caicedo ve Correa'dan gelecek olan parayla iki forvet transferi yapmayı planlayan Lazio, belirlediği hamleleri yapabilirse Vedat Muriqi'nin de ayrılığına izin verecek.
 
Vedat Muriqi'nin transfer sürecinde Lazio'yu bekleyen Fenerbahçe, Kosovalı futbolcunun transferi olsa da olmasa bir forvet transferini mutlaka yapacak.

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Etiketler: sörloth fenerbahçe
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