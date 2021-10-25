Sörloth geri döndü! Siftah yaptı

Leipzig'den Real Sociedad'a transfer olan Sörloth dün akşam Atletico Madrid karşısında ilk golünü attı.

25 Ekim 2021 Pazartesi - 8:03
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İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
 
Ligin zirve mücadelesini yakından ilgilendiren müsabakada, Real Sociedad, 7. dakikada Alexander Sörloth ve 48. dakikada Alexander Isak'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi Atletico Madrid ise 61 ve 77. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in golleriye skora dengeyi getirdi ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.
 
Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 18'e yükseltti. Real Sociedad ise 21 puanla ligin zirvesinde yer aldı.
 
Öte yandan iki sezon önce Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan, transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yeniden anılan ancak İspanya'ya transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol ekipteki ilk golünü attı.

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Etiketler: sörloth Atletico Madrid
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